POL-COE: Coesfeld, Schüppenstraße , Polizei unterbindet Trunkenheitsfahrt einer E-Scooter-Fahrerin

Coesfeld (ots) - Am Samstag, den 05.08.2023, gegen 01:10 Uhr schlugen unbekannte Täter in der Schüppenstraße die Schaufensterscheibe eines Mobilfunkanbieters ein. Nachdem man sich an der Auslage bedient hatte, flüchtete die dreiköpfige Personengruppe mit ihrer Beute fußläufig in Richtung der Bären-Apotheke. Es besteht die Annahme, dass die Täter mit einem Fzg. ...

mehr