Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Böhme: Aluminium-Bohlen entwendet; Kirchboitzen: Unbefugter Gebrauch eines Traktors; Rethem: Erdbohrer aus Schuppen entwendet; Soltau: Wohnungseinbruch; Tietlingen: Auto landet auf Dach

Heidekreis (ots)

12.02.2024 / Aluminium-Bohlen entwendet

Böhme: Unbekannte entwendeten zwischen dem 15.01.2024 und 12.02.2024 insgesamt zwölf sogenannter Aluminium-Bohlen der Düker an der Kreisstraße 113 (zwischen der Bundesstraße 209 und Kirchwahlingen). Durch das Fehlen dieser Aluminium-Bohlen läuft der Polder, eine Fläche die bei Hochwasser geflutet werden kann, voll. Hierdurch entstehen weitere Kosten. Die entwendeten Bohlen sind etwa drei Meter lang und mussten höchstwahrscheinlich mit größerem Gerät herausgehoben worden sein. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Rethem unter 05165-291340 entgegen.

13.02.2024 / Unbefugter Gebrauch eines Traktors

Kirchboitzen: Ein bislang unbekannter Täter nahm zwischen Montagabend und Dienstagmorgen einen Traktor, der auf einem Hof in Kirchboitzen stand, unbefugt in Gebrauch. Mit diesem Traktor fuhr die Täterschaft dann zu einem nahegelegenen Feldweg, um dort augenscheinlich ein festgefahrenes Auto herauszuziehen. Der Traktor wurde dann einfach auf dem Feldweg zurückgelassen. Auf dem Hof des Geschädigten konnte ein Pedelec der Marke HILAND sichergestellt werden, welches vermutlich in Verbindung zur Täterschaft steht. Hinweise zur Tat und/oder Täterschaft nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-48640 entgegen.

12.02.2024 / Erdbohrer aus Schuppen entwendet

Rethem: In der Nacht von Sonntag auf Montag gelangten Unbekannte gewaltsam in einen Schuppen, der auf einem Grundstück im Hohen Kamp steht. Aus dem Inneren wurde schlussendlich ein Erdbohrer entwendet. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-48640 entgegen.

12.02.2024 / Wohnungseinbruch

Soltau: Unbekannte verschafften sich zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung eines Mehrparteienhauses in der Schuhmacherstraße. Hierfür hebelten die Täter die Terrassentür auf. Hinweise zur Tat nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

13.02.2024 / Auto landet auf Dach

Tietlingen: Eine 27-jährige Autofahrerin aus Bad Fallingbostel kam am Dienstagmorgen auf dem Tietlinger Weg alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und prallte dabei gegen einen Baum. Durch den Zusammenstoß kam das Auto anschließend auf dem Dach liegend zum Stillstand. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt, ihr einjähriges Kind blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell