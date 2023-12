POL-HS: Diebstahl aus Pkw

Gangelt-Birgden (ots) - Unbekannte stahlen an der Geilenkirchener Straße einen vor einer Werkstatt abgestellten silbernen Kastenwagen Fiat Ducato, an dem Heinsberger Kennzeichen (HS-) angebracht waren. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwochabend (29. November), 19.30 Uhr, und Donnerstagmorgen (30. November), 08.30 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

