Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Radfahrer weicht auf Parkplatz Pkw aus

Zeugensuche

Waldfeucht (ots)

Ein Fahrradfahrer fuhr am Donnerstagnachmittag (30. November) gegen 16.40 Uhr über den Parkplatz eines an der Raiffeisenstraße gelegenen Verbrauchermarktes und musste dem Fahrer eines weißen Mercedes Kombi ausweichen, der rückwärts aus einer Parklücke fuhr. Gleichzeitig bremste er stark und verletzte sich hierbei leicht am Knie. Zur Berührung zwischen Pkw und Velo kam es nicht. Die Polizei sucht nun den Fahrer zur Klärung des Vorfalls. Er war zirka 45 bis 55 Jahre alt, etwa 180 bis 185 Zentimeter groß und hatte braune Haare. Er trug eine graue Hose, graue Schuhe sowie eine dunkelblaue Jacke mit rotem Innenfutter. Zeugen, die Hinweise zum Vorfall auf dem Parkplatz geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg zu melden, Telefon 02452 920 0. Es gibt zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

