POL-HS: Kontrollaktion "Alkohol und Drogen im Straßenverkehr"

Wegberg (ots) - Am Montag (27. November) stellte der Fahrer eines Busses sein Fahrzeug gegen 12.20 Uhr am Busbahnhof ab. Als er kurz darauf zum Bus zurückkehrte, stellte er fest, dass sich unbekannte Personen Zutritt verschafft und ein Dienstportmonee gestohlen hatten. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

