POL-HS: Kastenwagen gestohlen

Waldfeucht (ots) - Ein Fahrradfahrer fuhr am Donnerstagnachmittag (30. November) gegen 16.40 Uhr über den Parkplatz eines an der Raiffeisenstraße gelegenen Verbrauchermarktes und musste dem Fahrer eines weißen Mercedes Kombi ausweichen, der rückwärts aus einer Parklücke fuhr. Gleichzeitig bremste er stark und verletzte sich hierbei leicht am Knie. Zur Berührung zwischen Pkw und Velo kam es nicht. Die Polizei sucht ...

