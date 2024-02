POL-HK: Lindwedel: Unfall zwischen Hund und Rennradfahrer; Walsrode: Pkw überschlägt sich

Heidekreis (ots) - 25.02.2024 / Einbruch in Wohnhaus Schneverdingen: Unbekannte verschafften sich zwischen Samstagmittag und Samstagnacht gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in der Overbeckstraße. Hierfür wurde eine Terrassentür eingeschlagen. Hinweise zur Tat und/oder verdächtigen Personen/Fahrzeugen in Tatortnähe nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter ...

mehr