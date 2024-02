Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Einbruch in Wohnhaus; Soltau/A 7: Betrunken am Steuer

Heidekreis (ots)

25.02.2024 / Einbruch in Wohnhaus

Schneverdingen: Unbekannte verschafften sich zwischen Samstagmittag und Samstagnacht gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in der Overbeckstraße. Hierfür wurde eine Terrassentür eingeschlagen. Hinweise zur Tat und/oder verdächtigen Personen/Fahrzeugen in Tatortnähe nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

25.02.2024 / Betrunken am Steuer

Soltau/A 7: Am Sonntagmittag meldeten mehrere Zeugen ein Auto auf der Autobahn 7, das durchgehend Schlangenlinie fuhr und dafür auch alle drei Fahrstreifen benutzte. Das Fahrzeug konnte kurze Zeit später durch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis in Soltau festgestellt und angehalten werden. Die weitere Kontrolle ergab, dass der 34-jährige Fahrer unter Alkoholeinfluss stand, denn ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,52 Promille an. Dem Soltauer wurde anschließend eine Blutprobe entnommen. Zudem stellte die Polizei den Fahrzeugschlüssel sicher und beschlagnahmte seinen Führerschein.

