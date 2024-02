Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Versammlung gegen Fremdenhass; Unfall mit Radfahrer; Neuenkirchen: Betrunken gefahren; Schneverdingen: Person eingeklemmt; Walsrode/Soltau: Vandalismus an Schulen

Heidekreis (ots)

24.02.2024 / Versammlung gegen Fremdenhass

Munster: In Munster versammelten sich am Samstagvormittag etwa 300 Menschen zum Thema "Gegen Rechtsradikalismus und Fremdenhass". Vom Rathausplatz begaben sich die Versammlungsteilnehmer über die Wilhelm-Bockelmann-Straße und die angrenzende Lüneburger Straße wieder zurück zum Ausgangspunkt. Die Versammlung verlief insgesamt friedlich und störungsfrei. Sie wurde um 12.30 Uhr ohne besondere Vorkommnisse durch den Veranstalter beendet.

24.02.2024 / Unfall mit Radfahrer

Munster: Am Samstagmittag gegen 11:00 Uhr kam es in der Breloher Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 83-jährigen Radfahrer und einem Pkw. Der beteiligte Radfahrer überquerte nach ersten Erkenntnissen trotz Rotlicht die Fahrbahn. Der von links kommende 72-jährige Fahrzeugführer eines Mitsubishi konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Radfahrer. Dieser wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

25.02.2024 / Betrunken gefahren

Neuenkirchen: Polizeibeamte kontrollierten gegen 02:00 Uhr am Sonntagmorgen im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle einen Autofahrer in der Soltauer Straße in Neuenkirchen. Ein durchgeführter Alkoholtest beim Fahrer des Mercedes-Benz ergab einen Wert von 2,59 Promille. Dem 44-jährigen Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

23.02.2024 / Person eingeklemmt

Schneverdingen: Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Freitag gegen 13:00 Uhr auf der L171 im Bereich Höpen ereignete, wurde eine Autofahrerin in ihrem Pkw eingeklemmt. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet die 61-Jährige zuvor mit ihrem Nissan auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß ihr Fahrzeug mit dem entgegenkommenden Mercedes-Benz eines 47-Jährigen zusammen. Die Fahrerin konnte durch die Feuerwehr aus ihrem Auto befreit und anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Beifahrerin im Mercedes-Benz wurde durch den Unfall leicht verletzt.

22.-24.02.2024 / Vandalismus an Schulen

Walsrode/Soltau: Unbekannte haben in der Nacht auf Sonnabend in Walsrode diverse Gegenstände aus einer unverschlossenen Garage des Sportplatzes der Felix-Nussbaum-Schule entnommen und am Gelände des Sportplatzes verteilt. Hierbei ist Eigentum der Schule beschädigt worden. Die Polizei Walsrode ermittelt nun wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung. Zu einem weiteren Fall von Vandalismus kam es auch an der Berufsbildenden Schule (BBS I) in Soltau. In der Nacht zu Freitag beschädigten Unbekannte das Rolltor zu einem Lagerraum der BBS I in der Winsener Straße in Soltau. Täterhinweise können Sie an die jeweils örtlich zuständige Polizeidienststelle richten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell