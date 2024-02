Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schwarmstedt: Diebin gestellt; Soltau: Unfall mit Roller

Heidekreis (ots)

20.02.2024 / Diebin gestellt

Schwarmstedt: Am Dienstagnachmittag wurde die Polizei alarmiert, weil eine 19-jährige Frau den Kassenbereich eines Drogeriemarktes am Mönkeberg mit diversen Kosmetika passierte, ohne diese zu bezahlen. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten die Diebin im Nahbereich feststellen und ihr schließlich die Kosmetikartikel in Wert von etwa 1000 Euro abnehmen.

20.02.2024 / Unfall mit Roller

Soltau: Am frühen Dienstagmorgen übersah ein 27-jähriger Autofahrer bei einem Abbiegevorgang in der Winsener Straße einen entgegenkommenden Rollerfahrer. Durch die anschließende Kollision wird der 53-jährige Rollerfahrer leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell