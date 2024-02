Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Diebstähle aus Rohbau; Bomlitz: Brand in Fahrradschuppen; Walsrode: Mehrere Scheiben eingeworfen; Schneverdingen: Unter Drogeneinfluss

Heidekreis (ots)

26.02.2024 / Diebstähle aus Rohbau

Schneverdingen: Unbekannte verschafften sich zwischen Samstagmorgen und Montagmittag gewaltsam Zutritt zu zwei im Rohbau befindliche Wohnungen, die sich in einem Mehrparteienhaus im Wohngebiet "Kuhlstücken" befinden. Aus beiden Wohnungen wurden Luftentfeuchter und Heizlüfter entwendet. Hinweise zur Tat und/oder verdächtigen Personen/Fahrzeugen in Tatortnähe nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

26.02.2024 / Brand in Fahrradschuppen

Bomlitz: Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten am Montagabend, gegen 21:00 Uhr, mehrere Autoreifen in Brand, die sich in einem Fahrradschuppen in der Bahnhofstraße befanden. Dabei wurden weitere Gegenstände innerhalb des Schuppens beschädigt oder gänzlich zerstört. Hinweise zur Tat und/oder verdächtigen Personen in zeitlicher sowie örtlicher Nähe nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

26.02.2024 / Mehrere Scheiben eingeworfen

Walsrode: Am vergangenen Wochenende, höchstwahrscheinlich in der Nacht von Freitag auf Samstag, wurden mehrere Scheiben durch Unbekannte zerstört. In der Langen Straße, am Kirchplatz und in der Markstraße wurden jeweils Autoscheiben beschädigt bzw. eingeworfen. Zudem wurde eine Fensterscheibe der Stadthalle zerstört. In allen Fällen wurden Steine als Tatmittel verwendet, die unter anderem von dem Spielplatz stammen, der zwischen der Worth und dem angrenzenden Parkplatz am Kirchplatz liegt. Hinweise zur Tat und/oder verdächtigen Personen nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-48640 entgegen.

26.02.2024 / Unter Drogeneinfluss

Schneverdingen: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis kontrollierten am Montagmorgen einen 20-jährigen Autofahrer im Schlehenweg. Ein durchgeführter Drogentest reagierte dabei positiv, sodass dem Schneverdinger eine Blutprobe entnommen werden musste. Zudem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

