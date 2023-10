Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Mutmaßlicher Trickdieb in Untersuchungshaft

Ludwigsburg (ots)

Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte des Polizeipräsidiums Ludwigsburg haben am Freitag (13.10.2023) einen 46-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, gewerbsmäßigen Trickdiebstahl mit anschließendem Computerbetrug begangen zu haben. Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg wurde bekannt, dass ein unbekannter Täter in Bankfilialen auf ältere Menschen, die mit ihrer Bankkarte Geld abheben wollten, gewartet haben soll. Nachdem er diese bei der Eingabe der PIN-Nummer beobachtet habe, soll er sie im Anschluss in ein Gespräch verwickelt haben. Während des Gesprächs habe er ihnen meist unbemerkt die Bankkarte entwendet. Danach soll er Bargeld abgehoben haben, wodurch es zu einem Gesamtschaden von mindestens 150.000 Euro gekommen sein soll. Der Täter habe dabei unter anderem im Bereich Ludwigsburg, Pforzheim und Karlsruhe immer auf dieselbe Weise agiert. Nach umfangreichen Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht gegen den 46-Jährigen, der schließlich am Freitag (13.10.2023) bei Heilbronn festgestellt und nach einer Verfolgungsfahrt durch Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Ludwigsburg bei Offenburg festgenommen werden konnte. Bei der anschließenden Durchsuchung seines Wagens konnten weitere Kreditkarten und mehrere hundert Euro Bargeld sichergestellt werden. Der Mann mit französischer Staatsangehörigkeit wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Samstag (14.10.2023) einem Haftrichter am Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des bestehenden Verdachts des gewerbsmäßigen Trickdiebstahls und Computerbetrugs, setzte diesen in Vollzug und wies ihn in eine Justizvollzugsanstalt ein.

