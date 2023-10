Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Für ein sicheres Zuhause: Informationsveranstaltungen des Polizeipräsidiums Ludwigsburg rund um das Thema Einbruchschutz

Ludwigsburg (ots)

Wenn die Tage kürzer werden und es abends früher dunkel wird, steigt auch das Einbruchsrisiko. Die Täter machen sich erfahrungsgemäß oft die Zeit der Dämmerung zu Nutze, um in Wohnungen und Häuser einzudringen. Häufig genügt den Einbrechern bereits eine kurze Zeitspanne, um sich mit dem Hab und Gut der Bewohner zu bereichern.

Der Tag des Einbruchschutzes fällt deshalb traditionell auf den letzten Sonntag des Oktobers (29.10.2023), passend zur Zeitumstellung und dem damit verbundenen früheren Anbruch der Dunkelheit. Mit dem richtigen Verhalten und einer geeigneten Sicherungstechnik kann das Risiko, Opfer eines Einbruchs zu werden, aber minimiert werden.

Das Polizeipräsidium Ludwigsburg informiert bereits ab Montag, den 23.10.2023 rund um das Thema Einbruchschutz und gibt in dem Info-Truck "i MOBIL - INFORMATIONEN FÜR EIN SICHERES ZUHAUSE" des Landeskriminalamts Baden-Württemberg wertvolle Tipps und Handlungsempfehlungen. Alle Termine für die Landkreise Böblingen und Ludwigsburg finden Sie nachstehend aufgelistet.

Das Referat Prävention des Polizeipräsidiums Ludwigsburg informiert zudem am 27.10.2023 von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr im Rahmen der Kürbisausstellung im Blühenden Barock Ludwigsburg zum Thema Einbruchschutz.

Termin und Ort für Ihren Besuch des Info-Trucks:

Landkreis Böblingen - Montag, 23.10.2023, 10:00 - 17:00 Uhr, Böblingen, Bahnhofstraße, neben dem Zugang zum Einkaufszentrum "Mercaden" - Dienstag, 24.10.2023, 09:00 - 16:00 Uhr, Herrenberg, Hirschgasse/Seestraße, Platz vor dem Seeländer Areal - Donnerstag, 26.10.2023, 10:00 - 17:00 Uhr, Holzgerlingen, Rathaus - Freitag, 27.10.2023, 09:00 - 16:00 Uhr, Sindelfingen, Oberer Marktplatz

Landkreis Ludwigsburg - Montag, 30.10.2023, 10:00 - 17:00 Uhr, Gerlingen, Rathausplatz - Dienstag, 31.10.2023, 10:00 - 17:00 Uhr, Bietigheim-Bissingen, Kronenplatz, Kronenzentrum - Montag, 13.11.2023, 10:00 - 17:00 Uhr, Steinheim an der Murr, Steinbeisstraße 15, Parkplatz Kaufland - Dienstag, 14.11.2023, 10:00 - 17:00 Uhr, Ludwigsburg, Rathausplatz - Mittwoch, 15.11.2023, 10:00 - 17:00 Uhr, Kornwestheim, Holzgrundplatz - Donnerstag, 16.11.2023, 10:00 - 17:00 Uhr, Vaihingen an der Enz, Marktplatz

Sollten Sie keine Zeit haben, eines der Informationsangebote wahrzunehmen, so können Sie sich jederzeit mit unserer Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle in Verbindung setzen. Hier können Sie sich kostenlos und unverbindlich entweder in den Räumlichkeiten des Referats Prävention in Ludwigsburg oder direkt bei Ihnen zu Hause beraten lassen. Sie erreichen die hierfür speziell geschulten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten unter der Rufnummer 07141 18-8001 oder per Mail an ludwigsburg.pp.praevention.@polizei.bwl.de.

