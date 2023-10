Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Zeugen nach Fahrraddiebstahl gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Mittwoch (18.10.2023) zwischen 11:00 Uhr und 11:20 Uhr ein grünes Elektro-Kinder-Klappfahrrad. Das Fahrrad mit einem Wert von etwa 1.000 Euro war am Fahrradständer in der Münchinger Straße in Ditzingen im Bereich eines Cafés angeschlossen gewesen. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Ditzingen unter der Tel. 07156 4352-0 oder per E-Mail: ditzingen.prev@polizei.bwl.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell