Polizei Homberg

POL-HR: Kasse eines Hofladens aufgebrochen - auch Fleischwaren wurden entwendet

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 26.06.2023:

Körle

Kasse eines Hofladens aufgebrochen

Tatzeit: Donnerstag, 22.06.2023, 22:15 Uhr bis Freitag, 23.06.2023, 07:30 Uhr

Unbekannte haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag die Kasse eines Hofladens in der Unteren Fuldastraße in Körle aufgebrochen. Die unbekannten Täter hebelten die Kasse gewaltsam auf und entwendeten Bargeld sowie Fleischwaren aus dem Kühlregal in Höhe eines niedrigen dreistelligen Betrages.

Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 100,- EUR.

Die Polizeistation Melsungen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter Telefon 05661/7089-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell