Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Unfall mit hohem Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwochmorgen (18.10.2023) ereignete sich auf der Kreisstraße 1008 zwischen Renningen und Warmbronn ein Unfall, bei dem ein Sachschaden von etwa 100.000 Euro entstand. Ein 53 Jahre alter Porsche-Lenker, der einen 43-jährigen Beifahrer an Bord hatte, war gegen 08.45 Uhr auf der Bundesstraße 295 unterwegs und wollte im weiteren Verlauf nach rechts auf die K 1008 in Richtung Warmbronn abbiegen. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der PKW überschlug sich in der Folge. Beide Insassen blieben glücklicherweise unverletzt. Der Porsche war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

