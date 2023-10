POL-LB: Böblingen/B464: Holzlatten auf der Fahrbahn - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Täter brachen am Mittwoch (18.10.2023) zwischen 17.00 Uhr und 21.00 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Kirschenweg in Ramtel ein. Sie brachen ein Fenster auf, stiegen ein und durchsuchten anschließend das Mobiliar. Vermutlich fielen ihnen Schmuck in noch unbekanntem Wert und Bargeld in noch nicht bekannter Höhe in die Hände. Der hinterlassene Sachschaden dürfte sich ...

