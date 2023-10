Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unbekannte manipulieren Automat

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter manipulierten am frühen Montagmorgen (16.10.2023) gegen 04.00 Uhr einen Snackautomaten, der in der Hirschbergstraße im Ludwigsburger Stadtteil Eglosheim aufgestellt ist. Es handelte sich mutmaßlich um eine fünfköpfige Gruppe Jugendlicher oder Heranwachsender, die sich an dem Automaten zu schaffen machte. Einer der Gruppe soll sich mit voller Wucht gegen das Gerät geworfen haben, sodass die Scheibe zwar sprang, jedoch nicht zu Bruch ging. Durch die Erschütterung gelangten nicht bezahlte Waren in das Entnahmefach, von wo die Täter diese stahlen. Während der Wert des Diebesgutes bei rund neun Euro liegen dürfte, wird der Sachschaden auf etwa 50 Euro geschätzt.

Bereits am vergangenen Mittwoch (11.10.2023) machten sich ebenfalls noch unbekannte Täter auf dieselbe Weise an dem Snackautomaten zu schaffen. In diesem Fall wurden Waren im Wert von etwa 30 Euro entwendet und der Sachschaden liegt bei etwa 1.500 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07141 22150-0 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Ludwigsburg-Eglosheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell