Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Eltingen: Unfallflucht im Parkhaus eines Einkaufscenters

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, nachdem er am Dienstag (17.10.2023) zwischen 12:15 Uhr und 13:00 Uhr einen in einem Parkhaus eines Einkaufcenters in der Leonberger Straße in Eltingen geparkten Volvo beschädigt hatte. An dem Volvo, der auf der Parkebene P4 abgestellt war, entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Leonberg unter Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell