Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schönaich: Zeugen zu Verkehrsunfall auf der Böblinger Straße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500 oder E-Mail boeblingen.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montag (16.10.2023) gegen 14:30 Uhr auf der Böblinger Straße in Schönaich ereignete. Ein 24-jähriger Skoda-Lenker befuhr die Böblinger Straße in Richtung Waldenbuch. Zur gleichen Zeit fuhr ein 37-jähriger Mazda-Lenker als Wartepflichtiger von der Rosenstraße in den Kreuzungsbereich auf die Böblinger Straße ein. In der Folge kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht der Kollision wurde der Mazda entgegen der Fahrtrichtung gedreht und auf den Gehweg der Böblinger Straße abgewiesen. Durch den Zusammenstoß erlitt eine 33-jährige Mitfahrerin im Mazda leichte Verletzungen. Sie wurde durch den Rettungsdient in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 12.000 Euro, beide Fahrzeuge waren nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Aufgrund unterschiedlicher Schilderungen des Unfallhergangs sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zur Ampelschaltung, einer vor dem Kreuzungsbereich in der Böblinger Straße installierten "Bedarfsampel", zum Unfallzeitpunkt machen können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell