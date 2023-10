Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz/Horrheim: Hochwertiger Pkw gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zum Dienstag (17.10.2023) in Vaihingen an der Enz - Horrheim einen BMW X6. Der Pkw im Wert von etwa 40.000 Euro war in der Hedwigstraße abgestellt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell