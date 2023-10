Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Magstadt: Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen

Ludwigsburg (ots)

Drei verletzte Personen und ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 18.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag (17.10.2023) gegen 17.50 Uhr in der Stuttgarter Straße bei Magstadt ereignete. Ein 20 Jahre alter VW-Lenker war von Maichingen in Richtung Stuttgart unterwegs. An der Einmündung nach Magstadt wollte er links abbiegen und übersah hierbei mutmaßlich einen ihm entgegenkommenden 34 Jahre alten VW-Fahrer. Es kam zur Kollision der beiden VW Polo, bei welcher der 34-Jährige schwer verletzt wurde. Der 20-Jährige sowie seine 18 Jahre alte Beifahrerin wurden leicht verletzt. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell