POL-HK: Heidekreis: Polizei Heidekreis informiert nun auch über WhatsApp

28.02.2024 / Polizei Heidekreis informiert nun auch über WhatsApp

Heidekreis: Bereits seit 2016 ist die Polizei im Heidekreis in den sozialen Netzwerken aktiv. Auf X (ehemals Twitter) folgte im Dezember 2019 auch ein Instagram-Account, der bis heute etwa 6500 Abonnenten vorweist. Jetzt wird das "Angebot" erweitert: Ab dem 1. März postet die Polizeiinspektion Heidekreis nun auch Inhalte über einen eigenen WhatsApp-Kanal und ist damit Teil eines Pilotprojektes der Polizei Niedersachsen. WhatsApp ist eine weit verbreitete Messaging-Plattform, die von Millionen von Menschen genutzt wird. So wird eine Informationsweitergabe auch an Bürgerinnen und Bürger, welche nicht in anderen sozialen Netzwerken unterwegs sind, ermöglicht. Dies ist besonders in Notfällen oder bei dringenden Mitteilungen wichtig. Inhalte, wie eine einsatzbegleitende Kommunikation, Präventionshinweise, Nachwuchswerbung, aber auch Fahndungsaufrufe sollen damit noch schneller und direkter geteilt werden. Anders als in WhatsApp-Gruppen handelt es sich bei einem Kanal um eine 1-Wege-Kommunikation. Es gibt daher keine Chat- oder Kommentarfunktion. Zudem kann die Polizei als Inhaber des Kanals lediglich die Anzahl der Abonnenten einsehen - Namen oder Rufnummern sind hingegen nicht ersichtlich.

Mit dem folgenden QR-Code oder Link können Sie den WhatsApp-Kanal der Polizei Heidekreis abonnieren und erhalten somit wichtige Informationen sowie Entwicklungen ab dem 1. März auf ihr Mobiltelefon.

Link: https://whatsapp.com/channel/0029VaRTwJEHQbS21PkxeD42

