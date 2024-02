Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Rethem: Diebstahl aus Pkw

Heidekreis (ots)

27.02.2024 / Diebstahl aus Pkw

Rethem: Unbekannte öffneten in der Nacht von Montag auf Dienstag die Türen eines unverschlossenen Autos, das auf einem Hof in der Rodewalder Straße stand. Aus dem Fahrzeuginneren wurden Dokumente, Bargeld und Werkzeuge entwendet. Zudem wurden beide Autokennzeichen entfernt. Das vordere Kennzeichen wurde jedoch in Tatortnähe wieder aufgefunden.

Die Umstände lassen daher die Vermutung zu, dass die Unbekannten bei der Tatausführung gestört wurden - möglicherweise durch ein Hundebellen und Lichteinschalten zwischen 03:00 Uhr und 04:00 Uhr.

Hinweise zur Tat und/oder verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Rethem unter 05165-291340 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell