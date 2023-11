Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht in Einbeck/ Ahlshausen, Zeugenaufruf

Bad Gandersheim (ots)

37574 Einbeck/ Ahlshausen, Ahlshäuser Teichstraße: Montag, den 13.11.2023 18:00 Uhr - Dienstag, den 14.11.2023 10:45 Uhr.

In dem oben genannten Zeitraum kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Ahlshäuser Teichstraße in 37574 Einbeck/ Ahlshausen. Der bislang unbekannte Unfallverursacher beschädigte einen rechtmäßig am Fahrbahnrand geparkten VW Transporter am linken Außenspiegel und entfernte sich daraufhin vom Unfallort, ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter der 05382-95390 beim Polizeikommissariat Bad Gandersheim zu melden. (ber)

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell