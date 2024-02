Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Radfahrerin übersehen; Buchholz (Aller): Sekundenschlaf auf Autobahn (mit Foto)

Heidekreis (ots)

28.02.2024 / Radfahrerin übersehen

Walsrode: Am Mittwochmorgen übersah ein 82-jähriger Autofahrer bei einem Abbiegevorgang in die Max-Planck-Straße eine vorfahrtberechtigte Radfahrerin. Bei dem anschließenden Zusammenstoß wurde die 49-jährige Radfahrerin leicht verletzt. Sie musste anschließend zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus transportiert werden.

29.02.2024 / Sekundenschlaf auf Autobahn (mit Foto)

Buchholz (Aller)/A 7: Am Donnerstag kam es in den frühen Morgenstunden zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 7. Ein 37-jähriger Autofahrer fiel gegen 01:20 Uhr in einen Sekundenschlaf und geriet daraufhin mit seinem Fahrzeug auf den rechten Fahrstreifen. Dort kollidierte er mit dem Anhänger eines Sattelzuges. Durch den Unfall wurde der Fahrer leicht verletzt, sein 37-jähriger Beifahrer musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

