Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Lkw kippt um - L 170 gesperrt; Schneverdingen: Einbruch; Soltau: Graffiti an Hauswand; Soltau/A 7: Graffiti an Hauswand

Heidekreis (ots)

04.03.2024 / Lkw kippt um

Schneverdingen: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis wurden am frühen Montagmorgen zu einem Unfall auf der Landesstraße 170 gerufen. Dort kam ein 38-jähriger Mann mit seinem Lkw-Gespann von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Durch den Zusammenstoß kippte der Lkw auf die Seite. Der Fahrer wurde bei dem Unfall glücklicherweise nicht verletzt. Die Landesstraße 170 ist aktuell immer noch in beide Richtungen gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet.

03.03.2024 / Einbruch

Schneverdingen: Unbekannte verschafften sich zwischen Donnerstag und Sonntag gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Finteler Straße in Zahrensen. Dabei erbeuteten die Täter unter anderem Schmuck. Hinweise zur Tat oder verdächtigen Personen/Fahrzeugen in Tatortnähe nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

03.03.2024 / Graffiti an Hauswand

Soltau: In der Zeit von Samstagnachmittag bis Sonntagmittag beschmierten Unbekannte die Außenwand eines Mehrparteienhauses in der Lüneburger Straße. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Soltau unter 05101-93800 zu melden.

03.03.2024 / Auto kommt von Fahrbahn ab

Soltau/A 7: Ein 19-jähriger Autofahrer kam am Sonntagnachmittag auf der Autobahn 7 aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend kollidierte das Fahrzeug mit der Außenschutzplanke. Der Fahrer sowie seine 20-jährige Beifahrerin verletzten sich dabei leicht. Zwei nachfolgende Autos wurden zudem noch durch Fahrzeugteile beschädigt.

