Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Altrip (ots)

Im Rahmen einer Kontrollmaßnahme in der Neuhofener Straße konnten am Sonntagabend bei einem 28-jährigen Verkehrsteilnehmer aus Altrip Auffälligkeiten festgestellt werden, die für die Einnahme von Betäubungsmitteln sprachen. Da der Mann nach Entnahme einer Blutprobe sowie der Untersagung der Weiterfahrt psychische Auffälligkeiten zeigte, wurde er in eine Fachklinik verbracht. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

