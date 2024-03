Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Verkehrsunfallflucht; Schneverdingen: Hundebiss; Hünzingen: Brand einer Garage; Bad Fallingbostelu: In Schule eingestiegen; Marklendorf: Ortsschild entwendet

Heidekreis (ots)

05.03.2024 / Verkehrsunfallflucht

Munster: Bereits im Zeitraum vom 28.02.2024, 19:15 Uhr bis 29.02.2024, 12:30 Uhr, kam es in der Wilhelm-Bockelmann-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Hier wurde ein Pkw, der auf Höhe der Hausnummer 58 in einer Parklücke stand, am linken Außenspiegel beschädigt. Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizei in Munster unter 05192-9600 entgegen.

03.03.2024 / Hundebiss

Schneverdingen: Am Sonntagmittag wurde eine 30-jährige Fußgängerin im Großenweder Weg von einem Hund gebissen. Der Dackel lief zuvor von seinem Grundstück und verletzte die Frau am Oberschenkel. Die Hundebesitzerin traf kurze Zeit später ein und konnte den Hund wieder einfangen. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

05.03.2024 / Brand einer Garage

Hünzingen: In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde gegen 00:50 Uhr ein Brand in Hünzingen gemeldet. Hier geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Holzunterstand in Brand. Das Feuer breitete sich auf die danebenliegende Garage aus. Durch die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf das Wohnhaus verhindert werden. Ersten Schätzungen zufolge liegt der Schaden bei etwa 100.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Die weiteren Ermittlungen werden durch den Zentralen Kriminaldienst geführt.

04.03.2024 / In Schule eingestiegen

Bad Fallingbostel: Am vergangenen Wochenende gelangten Unbekannte in die Oberschule Bad Fallingbostel. Hier wurde unter anderem eine Beamerhalterung von der Decke gerissen und entwendet. Zudem wurden die Fundsachen durchwühlt. Zu allem Überfluss verteilten die Täter noch Reinigungsmittel im Schulgebäude. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Bad Fallingbostel unter 05162-9720 entgegen.

04.03.2024 / Ortsschild entwendet

Marklendorf: Unbekannte entwendeten am Wochenende ein gelbes Ortsschild mit der Aufschrift Marklendorf, das im Allerweg stand. Hinweise nimmt die Polizei in Schwarmstedt unter 05071-800350 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell