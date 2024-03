Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Rethem/Walsrode: Kontrollen in Rethem und Walsrode; Bispingen: Werkzeug entwendet; Ahlden: Scheibe eines Lagerraums eingeschlagen

Heidekreis (ots)

06.03.2024 / Kontrollen in Rethem und Walsrode

Rethem/Walsrode: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis richteten gestern jeweils eine stationäre Kontrollstelle in Rethem (am Burghof) und in Walsrode (Lange Straße) ein. Bei den mehrstündigen Kontrollen wurden vor allem etliche Handy- und Gurtverstöße festgestellt.

06.03.2024 / Werkzeug entwendet

Bispingen: Unbekannte entwendeten zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen eine Schubkarre mit Werkzeug aus einem verschlossenen Container, der auf einer Campinganlage in der Seestraße steht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 3200 Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Bispingen unter 05194-982460 entgegen.

06.03.2024 / Scheibe eines Lagerraums eingeschlagen

Ahlden: Die Fensterscheibe eines Lagerraums im Mühlendamm wurde in der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochmorgen eingeschlagen. Zuvor haben die Täter das davorliegende Gitter entfernt. Ob etwas aus dem Lagerraum entwendet wurde, ist noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Hodenhagen unter 05164-802550 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell