POL-HK: Pressemeldung der PI Heidekreis vom Wochenende der 10. KW 2024

Pressemeldung der PI Heidekreis vom Wochenende der 10.KW 2024

Soltau

Einbruch in Elektrogeschäft

Unbekannte zerschlagen ein Fenster an der rückwärtigen Gebäudeseite eines Elektrogeschäftes "Beim Schäferkreuz" und steigen in die Räumlichkeiten ein. Ob die Unbekannten bei ihrem Beutezug erfolgreich waren, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden. Sie richteten jedoch einen Schaden von ca. 300,-EUR an. Hinweise auf die Unbekannten nimmt die Polizeidienststelle in Soltau unter 05191/93800 entgegen.

Soltau

Körperverletzungen bei Musikveranstaltung

Bei der "Party des Jahres" in der Alten Reithalle kriegen sich mehrere Gäste in den frühen Morgenstunden des Sonntags in die Haare. Die Auseinandersetzung endet in einer Schlägerei, an der mehrere Personen beteiligt sind. Die offenbar alkoholisierten Streithähne werden letztlich durch Polizeikräfte getrennt und es mehrere Strafanzeigen werden erstattet.

Bad Fallingbostel

Betrunken und ohne Führerschein auf der Autobahn unterwegs

In der Nacht von Freitag, 08.03.2024, auf Samstag, 09.03.2024, wird der Polizei per Notruf durch andere Verkehrsteilnehmer ein in Schlangenlinien auf der Autobahn 7 fahrender Pkw gemeldet. Die sofort eingesetzte Streifenwagenbesatzung vom Polizeikommissariat Bad Fallingbostel kann das gesuchte Fahrzeug feststellen und an der Anschlussstelle Bad Fallingbostel kontrollieren. Hierbei bestätigt sich schnell der gemeldete Verdacht. Bei dem 34-jährigen Fahrzeugführer wird eine Atemalkoholkonzentration von 1,40 Promille festgestellt. Zudem ist dieser nicht im Besitz eines Führerscheins und hat den Pkw ohne Berechtigung des Fahrzeughalters genutzt. Die Weiterfahrt wird untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Gegen den Fahrzeugführer aus Nordrhein-Westfalen wird eine Blutprobenentnahme angeordnet und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Essel

Zehn Sattelauflieger bei versuchten Ladungsdiebstählen auf Raststätte beschädigt

Eine Streifenwagenbesatzung vom Polizeikommissariat Bad Fallingbostel stellt in der Nacht von Freitag, 08.03.2024, auf Samstag, 09.03.2024, auf dem Raststättengelände Allertal West an der Autobahn 7 Schäden an geparkten Sattelzügen fest. An zehn Sattelaufliegern ist das Planenverdeck aufgeschlitzt, offenbar um nach Diebesgut zu suchen. Der festgestellte Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die Ermittlungen dauern an.

Bad Fallingbostel

Überladen und ohne die notwendige Fahrerlaubnis

Am Samstagmorgen fällt einer Streifenwagenbesatzung vom Polizeikommissariat Bad Fallingbostel auf der Autobahn 7 ein schwer beladenes Fahrzeuggespann ins Auge. Bei der Kontrolle an der Anschlussstelle Bad Fallingbostel und Wägung des Gespanns bestätigt sich der Verdacht schnell. Das Gespann ist um fast 2t überladen. Zudem hat der 22-jährige Fahrzeugführer nicht die für das Gespann erforderliche Fahrerlaubnisklasse BE inne. Die Weiterfahrt wird untersagt. Gegen den Fahrzeugführer wird ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne die erforderliche Fahrerlaubnis eingeleitet und eine Sicherheitsleistung angeordnet.

Bad Fallingbostel

Ohne gültige Pflichtversicherung unterwegs

Am Samstagnachmittag fällt einer aufmerksamen Streifenwagenbesatzung vom Polizeikommissariat Bad Fallingbostel ein E-Scooter in der Straße 'Am Wiethop' mit abgelaufenem Versicherungskennzeichen auf. Der Fahrzeugführer hat es versäumt, sich zum Stichtag 01.03. ein neues Versicherungskennzeichen zu besorgen und ist somit ohne gültigen Pflichtversicherungsvertrag unterwegs. Nun wird gegen den 39-Jährigen aus Bad Fallingbostel wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

Benefeld

Rauchentwicklung

Am Freitag, den 08.03.2024, um 13:05 Uhr, löst ein Brandmeldealarm in der Produktionsstätte eines Maschinenbauunternehmens aus. Eintreffende Einsatzkräfte der FFW Bomlitz stellen zunächst eine starke Rauchentwicklung fest. Diese ist jedoch durch Produktionsarbeiten entstanden. Nach Lüftung der Räumlichkeiten können die Arbeiten fortgeführt werden.

Walsrode, OT Düshorn

Verkehrsunfall mit Verletzten

Am Sonntag, den 09.03.2024, um 11:20 Uhr, kommt es auf der Kreuzung Celler Straße / Fallingbosteler Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Ein 54-jähriger missachtet die Vorfahrt eines von links kommenden 22-jährigen Fahrzeugführers, woraufhin dieser seitlich mit dem vorfahrtnehmenden Fahrzeug kollidiert und anschließend gegen eine Gartenmauer prallt. Eine 13-jährige Mitfahrerin des Unfallverursachers wird leicht verletzt. Betrunken gegen Baum

Volkwardingen

Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

In der Nacht zu Sonntag verunfallt ein 29 Jähriger mit seinem Auto auf der Landesstraße 212 bei Volkwardingen. Das Fahrzeug des Mannes gerät aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Der Fahrzeugführer wurde hierbei zum Glück nur leicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellen die Polizeibeamten deutlichen Alkoholgeruch beim Unfallfahrer fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergibt mehr als 2,4 Promille. Der Führerschein des Mannes wird vor Ort sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Munster

PKW beschädigt

In der Nacht zu Samstag wird in der Aussiger Straße ein geparkter Pkw beschädigt. Unbekannte demolieren mit brachialer Gewalt die Scheiben, Außenspiegel und die Motorhaube des Fahrzeugs. Hierbei verletzen sich die Täter mutmaßlich selbst. Die Schadenssumme wird auf etwa 5000EUR geschätzt, was einem wirtschaftlichen Totalschaden gleichkommt. Die Polizei Munster erbittet Hinweise zur Tat unter Tel.: 05192-9600.

Munster

Betrunken und ohne Führerschein

Am Freitagabend gegen 22:15 Uhr stellen Zeugen zunächst ein verdächtiges Auto in der Kohlenbissener Straße fest. Die alarmierten Polizeibeamtinnen treffen daraufhin auf eine stark alkoholisierte und beinahe bewusstlose 44 jährige Fahrzeugführerin. Diese war bei laufendem Motor und lauter Musik in dem Pkw eingeschlafen. Ein Rettungswagen verbringt die Frau umgehend zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Hier wird eine Blutprobenentnahme veranlasst. Neben der Trunkenheitsfahrt stellen die Beamtinnen fest, dass die Fahrzeugführerin nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Aufgrund von Unfallspuren am benutzten Skoda ermittelt die Polizei nun auch aufgrund des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Hinweise hierzu erbittet die Polizei Munster unter Tel.: 05192-9600

