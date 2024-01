POL-PPRP: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Frankenthal (Pfalz) (ots) - Am Dienstagnachmittag (30.01.2024) brach gegen 16 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer in einer Wohnung im Foltzring in Frankenthal aus. Das Feuer griff auf den Dachstuhl über. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Ein Hund verendete in der brennenden Wohnung. Das Haus wurde durch das Feuer stark beschädigt. Der Schaden wird auf rund 200.000 Euro geschätzt. Die ...

