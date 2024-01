POL-PPRP: Unfallflucht dank aufmerksamer Zeugen geklärt

Ludwigshafen (ots) - Unbekannte versuchten in der Zeit vom 26.01.2024 - 29.01.2024 in eine Reinigung in der Silgestraße einzubrechen. Durch den Einbruchsversuch entstand ein Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Haben Sie etwas beobachtet oder können Sie Hinweise geben? Dann melden Sie sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de . Rückfragen ...

