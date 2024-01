Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zwei Personen bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Montagmorgen (29.01.2024), gegen 7:20 Uhr, wurden zwei Personen bei einem Unfall in der Ludwig-Reichling-Straße leicht verletzt. Ein 18-Jähriger wollte sein Auto parken und dafür links abbiegen. Er missachtete dabei den Vorrang eines entgegenkommenden 28-jährigen Autofahrers. Dieser versuchte auszuweichen und fuhr gegen ein geparktes Auto. In diesem saß ein 21-Jähriger. Der 28-Jährige und der 21-Jährige wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Durch den Unfall entstand zudem ein Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

