POL-PPRP: Mehrere Autos in Ludwigshafen angegangen

Ludwigshafen (ots) - In eine Schule in der Leuschnerstraße wurde am vergangenen Wochenende (26.01.-29.01.2024) eingebrochen. Im Schulgebäude drangen die Täter in mehrere Räume, u.a. auch das Lehrerzimmer, ein. Sie konnten mit Bargeld in Höhe von rund 150 Euro unerkannt fliehen. Sie können Hinweise geben? Bitte wenden Sie sich an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de. Rückfragen bitte ...

