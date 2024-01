Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 54-Jährige leicht verletzt

Ludwigshafen (ots)

Auf einem Parkplatz in der Bürgermeister-Fries-Straße wurde am 29.01.2024, gegen 11 Uhr, eine 54-jährige Fußgängerin von einem vorbeifahrenden Auto am Arm touchiert. Sie wurde hierdurch leicht verletzt. Nach einem kurzen Streitgespräch fuhr der Unfallverursacher weiter ohne seiner Pflicht als Verkehrsunfallbeteiligtem nachzukommen. Die Ermittlungen zu dem flüchtigen Fahrer dauern derzeit an.

Die Polizei weist daraufhin, dass Unerlaubtes Entfernen von Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen.

