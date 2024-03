Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Fahrzeugteile aus Auto entwendet

Heidekreis (ots)

11.03.2024 / Fahrzeugteile aus Auto entwendet

Bad Fallingbostel: Unbekannte gelangten am frühen Montagmorgen, zwischen 03:45 Uhr und 04:15 Uhr, durch Einschlagen einer Autoscheibe in eine hochpreisige Limousine, die unter einem Carport im Adolf-Kolping-Weg stand. Aus dem Inneren des Fahrzeuges wurden anschließend diverse Fahrzeugteile ausgebaut und entwendet. Zudem nahmen die Täter auch noch die Frontscheinwerfer und Außenspiegel mit. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 20.000 Euro. Hinweise zur Tat nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

