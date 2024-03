Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Ahlden: Ausgewichen und verunfallt - Unfallverursacher gesucht!

Heidekreis (ots)

11.03.2024 / Ausgewichen und verunfallt - Unfallverursacher gesucht!

Ahlden: Am Montagmorgen, gegen 06:30 Uhr, befuhr ein 49-jähriger Fahrer mit seinem Transporter die Landesstraße 157 von Ahlden in Richtung Eilte. Am Ende einer leichten Linkskurve kam ihm dann plötzlich ein Traktor mit einem Gülle-Anhänger entgegen, der zu weit auf der Gegenfahrbahn fuhr. Der Fahrer des Transporters musste nach rechts in den Grünstreifen ausweichen. Er verlor anschließend die Kontrolle über sein Fahrzeug, das zurück auf die Fahrbahn schleuderte und in einem linksseitig gelegenen Waldgebiet zum Stillstand kam. Der Fahrer wurde nicht verletzt, am Transporter entstand jedoch ein massiver Frontschaden. Der unfallverursachende Traktor setzte seine Fahrt fort. Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Hodenhagen unter 05164-802550 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell