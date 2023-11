LPI-J: Wildunfälle

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Dorndorf-Steudnitz: Am frühen Sonntagabend ereignete sich auf der Bundesstraße B88 zwischen Dorndorf-Steudnitz und Camburg ein Wildunfall. Dabei wurde ein Seat von einem Wildschwein überrascht, dass plötzlich von links die Fahrbahn betrat. Das Tier wurde von dem Pkw erfasst und in den Graben geschleudert. Ein Jagdpächter erlöste es noch am Unfallort. An dem Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

