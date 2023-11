Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zusammenstoß mit Wildschwein

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Nennsdorf: Zwischen Bucha und Nennsdorf kam es am Sonntagabend zu einem Wildunfall, bei dem ein Pkw VW mit einem Wildschwein kollidierte. Dabei befuhr dieser die Landstraße zwischen den zwei Ortschaften, als plötzlich ein Wildschwein die Straße querte. Folglich kam es zum Zusammenstoß. Durch den Aufprall verstarb das Tier an der Unfallstelle. Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. An dem GVW entstand Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe.

