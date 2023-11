POL-EU: Verkehrsunfall mit Zivilwagen

Mechernich-Kommern (ots) - Am Freitagnachmittag (24. November) konnte ein Polizeibeamter in seiner Freizeit einen Mann vor einem Supermarkt in Mechernich-Kommern beobachten. Der Polizeibeamte hatte Kenntnis über einen offenen Haftbefehl zu der Person und verständigte weitere Polizeikräfte. Diese konnten den 57-Jährigen später an seiner Wohnanschrift antreffen und festnehmen. Aufgrund von medizinischen Beschwerden wurde der Mann zunächst mit einem Rettungswagen in ein ...

