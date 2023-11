Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Taschendiebe waren unterwegs ++ Seevetal/Meckelfeld - Metalldiebstahl ++ Tostedt und Seevetal - Tageswohnungseinbrüche ++ u. w. M.

Buchholz (ots)

Taschendiebe waren unterwegs

In verschiedenen Einkaufsmärkten in Buchholz waren am Donnerstag, 23.11.2023, Taschendiebe unterwegs.

In der Zeit zwischen 9:45 Uhr und 10:00 Uhr wurde die Geldbörse einer 79-jährigen Frau gestohlen. Sie war zu dieser Zeit im Aldi-Markt an der Hamburger Straße einkaufen.

In der Zeit zwischen 10:50 Uhr und 12:00 Uhr traf es eine 87-jährige Frau, die am Sprötzer Weg im dortigen Aldi-Markt unterwegs war. Den Tätern gelang es, der Frau die Geldbörse aus der umhängenden Handtasche zu entwenden.

Gegen 12:15 Uhr bemerkte eine 87-jährige Frau das Fehlen ihrer Geldbörse. Sie war im Lidl-Markt an der Soltauer Straße einkaufen und hatte ihre Geldbörse in der Umhängetasche am Einkaufswagen abgelegt.

Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge an den genannten Märkten aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04181 2850 bei der Polizei in Buchholz zu melden.

Seevetal/Meckelfeld - Metalldiebstahl

In der Zeit zwischen Mittwoch, 22.11.2023, 22:30 Uhr und Donnerstag, 5:00 Uhr, drangen Diebe auf das Gelände einer Produktionsfirma am Zürnweg vor. Dort brachen sie mehrere Lagercontainer auf und entwendeten daraus Aluminium und Messing im Wert von mehreren tausend Euro. Wie die Täter ihre Beute abtransportierten ist unklar.

Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen bitte an die Polizei Seevetal, Tel. 04105 6200.

Tostedt und Seevetal - Tageswohnungseinbrüche

Im Beerenweg kam es am Donnerstag, 23.11.2023, zu einem Tageswohnungseinbruch. In der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 18:30 Uhr drangen Diebe in das Einfamilienhaus ein. Zunächst hatten sie versucht, die Terrassentür aufzuhebeln. Da dies nicht gelang, schlugen sie letztlich eine Scheibe ein und durchsuchten anschließend mehrere Räume in dem Haus. Sie erbeuteten Schmuck und Münzen. Auch in Seevetal/Fleestedt kam es am Donnerstag zu einem Tageswohnungseinbruch. Hier traf es ein Reihenhaus am Fleestedter Ring. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 17:20 Uhr und 20:10 Uhr. Nach dem Aufhebeln eines Fensters durchsuchten die Täter die Räume und erbeuteten Bargeld und Schmuck.

In beiden Fällen Nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Buchholz Hinweise unter der Tel.-Nr. 04181 2850 entgegen.

Stelle - Autoscheiben eingeschlagen

Eine Zeugin meldete am Donnerstag, 23.11.2023, gegen 2:35 Uhr, dass sie vor ihrem Haus in der Jahnstraße laute Knallgeräusche gehört habe. Beamte stellten vor Ort zwei geparkte Pkw fest, an denen Seitenscheiben eingeschlagen worden waren. Betroffen waren ein Seat und ein VW. Ob es sich um eine Sachbeschädigung handelte, oder aus dem Fahrzeug auch noch etwas entwendet wurde, ist unklar.

Winsen/Rottorf - Frau nach Streitigkeiten in Gewahrsam genommen

Heute, 24.11.2023, gegen 01:45 Uhr, wurde die Polizei nach Rottorf gerufen. Eine Frau hatte, deutlich unter Alkoholeinfluss stehend, ihren Mann mehrfach geschlagen und gekratzt. Bei der Sachverhaltsaufnahme zeigte sie sich äußerst uneinsichtig und aggressiv gegenüber den Beamten. Sie schlug eine Beamtin und versuchte mehrfach, aus der Wohnung zu flüchten. Letztlich wurde die Frau in Gewahrsam genommen und verbrachte die Nacht in der Ausnüchterungszelle. Noch während der Maßnahmen beleidigte die Frau fortwährend die Beamten. Ein Arzt entnahm ihr eine Blutprobe. Gegen die Frau wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell