Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Zentraler Kriminaldienst unter neuer Leitung

Buchholz (ots)

Im Führungsteam der Polizeiinspektion Harburg hat es einen Personalwechsel gegeben. Polizeioberrat Hendrik Schultz, der 2020 als Leiter Einsatz in die PI Harburg gekommen war und im April 2022 die Leitung des Zentralen Kriminaldienstes übernommen hatte, wechselte im Oktober zur Polizeidirektion Lüneburg, um dort die Leitung eines Dezernates zu übernehmen. Er übergab den symbolischen Staffelstab in Form einer Ermittlungsakte an Polizeioberrätin Julia Köhn. Sie übernimmt die Leitung des Zentralen Kriminaldienstes in Buchholz und damit die Dienst- und Fachaufsicht für die insgesamt sieben Fachkommissariate. Weiterhin ist sie für die Entwicklung, Koordination und Begleitung von Konzepten zur Kriminalitätsverhütung und -verfolgung im gesamten Landkreis verantwortlich.

Die 45-Jährige war in gleicher Funktion zuvor in der Polizeiinspektion Stade tätig. Für Köhn, die im Landkreis Harburg geboren und aufgewachsen ist und weiterhin hier lebt, schließt sich damit ein Kreis. Ihr dienstlicher Werdegang begann im gehobenen Dienst bei der Polizei in Winsen. Nach verschiedenen Verwendungen im Zentralen Kriminaldienst und bei der Polizeidirektion Lüneburg begann sie im Jahr 2018 ihr Masterstudium an der Deutschen Hochschule der Polizei und übernahm 2020 zunächst die Funktion der Leiterin Einsatz bei der Polizeiinspektion Stade. Nach dem Wechsel zum dortigen Zentralen Kriminaldienst wirkt sie nun in ihrer dienstlichen und privaten Heimat. Dazu Köhn: "Fred Ammon sagte einmal: Was dir am Herzen liegt, solltest du im Auge behalten - und das tue ich jetzt!"

Kriminaldirektor Thomas Meyn, Inspektionsleiter der Polizeiinspektion Harburg, wünschte Hendrik Schultz für seine neue Tätigkeit alles Gute und hieß Julia Köhn im Leitungsteam der PI Harburg herzlich willkommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell