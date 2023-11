Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Gödenstorf/ Hamburg: Vermisster Senior angetroffen

Gödenstorf/ Hamburg (ots)

Bezug: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59458/5654212

Der vermisste Senior aus Gödenstorf konnte am Dienstagnachmittag durch die Polizei Hamburg wohlbehalten in seinem PKW angetroffen werden. Der Mann wurde an seine Angehörigen übergeben. Die Öffentlichkeitsfahndung ist damit beendet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell