Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Versuchter Werkzeugdiebstahl im Baumarkt ++ Tostedt - Tageswohnungseinbruch ++ Rosengarten/A261 - LKW verlor Glasscheibe - Vollsperrung der Autobahn ++ u. w. M.

Buchholz (ots)

Versuchter Werkzeugdiebstahl im Baumarkt

Am Mittwoch, 22.11.2023, versuchten vier Männer, Werkzeuge aus einem Baumarkt am Nordring zu stehlen. Die Täter hatten gegen 18 Uhr zielgerichtet mehrere Akkuschrauber zusammengetragen und im Außenbereich des Baumarktes an einen Zaun gelegt. Anschließend verließen sie den Laden und versuchten, von außen durch den zuvor aufgetrennten Zaun an die Beute zu gelangen. Hierbei wurden sie allerdings von einem Sicherheitsdienstmitarbeiter gestört und flüchteten ohne die Beute vom Gelände. Die Polizei wertet nun die Videoaufnahmen aus, um weitere Hinweise auf die Täterschaft zu erlangen.

Tostedt - Tageswohnungseinbruch

An der Ostdeutschen Straße kam es am Mittwoch, 22.11.2023, zu einem Tageswohnungseinbruch. In der Zeit zwischen 16 Uhr und 19 Uhr gelangten die Diebe durch ein eingeschlagenes Fenster in das Objekt ein und durchsuchten mehrere Räumlichkeiten. Ob sie auch Beute machten, ist noch unbekannt.

Rosengarten/A261 - LKW verlor Glasscheibe - Vollsperrung der Autobahn

Auf der A 261, in Fahrtrichtung Hamburg, kam es gestern, 22.11.2023, zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 6:50 Uhr war ein 63-jähriger Mann mit einem 3,5 t Lkw und Anhänger auf der Autobahn unterwegs. Aufgrund mangelhafter Ladungssicherung löste sich auf dem Anhänger eine ca. 300 kg schwere Panoramaglasscheibe. Die Scheibe fiel auf die Fahrbahn, Splitter verteilten sich über circa 150 m auf allen Fahrstreifen. Mindestens ein Pkw rollte über die Splitter und wurde dadurch beschädigt.

Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt zunächst fort. Er konnte im Zuge der Ermittlungen an seiner Firmenanschrift angetroffen werden. Für die Reinigung der Autobahn musste die Fahrbahn zwischen dem Buchholzer Dreieck und der Anschlussstelle Tötensen sind für eine Stunde voll gesperrt werden. Gegen den 63-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort eingeleitet.

Moisburg - Unfall beim Überholvorgang

Ein 46-jähriger Mann hat am Mittwoch, 22.11.2023, auf der Dorfstraße (K 53) einen Verkehrsunfall verursacht und dabei sich und eine weitere Verkehrsteilnehmerin leicht verletzt. Der Mann war gegen 16 Uhr mit seinem Pkw zwischen Grauen und Moisburg unterwegs. Er überholte eine Kolonne von zwei Pkw und einem LKW. Als er im Überholvorgang war, bemerkte er den ihm entgegenkommenden PKW einer Frau und versuchte, wieder nach rechts einzuscheren. Hierbei kollidierte er zunächst mit dem Nissan eines 44-jährigen Mannes und anschließend mit dem entgegenkommenden Mercedes.

Für die Unfallaufnahme und die Aufräumarbeiten musste die Straße zwei Stunden voll gesperrt werden. An den drei Pkw entstand ein Sachschaden von rund 40.000 EUR.

Stelle - Zeugensuche nach Einbruch im Vereinsheim

Bereits in der Zeit zwischen dem 14.11.2023, 19 Uhr und dem 15.11.2023, 19 Uhr, kam es am Bardenweg zu einem Einbruch in das Vereinsheim des TSV Stelle. Hierbei brachen die Täter eine Terrassentür auf und durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten. Ob sie dabei Beute machten, ist noch unbekannt.

Hinweise zu verdächtigen Personen, die in dem fraglichen Zeitraum im Bereich des Vereinsheims beobachtet wurden, bitte an die Polizei Winsen, Tel. 04171 7960.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell