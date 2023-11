Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Marschacht/ Hollenstedt - Einschleichdiebstähle ++ Winsen - SUV entwendet

Marschacht/ Hollenstedt (ots)

Am Dienstagmittag, gegen halb eins gelangten Unbekannte in ein Haus im Amselweg in Marschacht. Dabei nutzten sie offenbar den Umstand, dass die Hausbewohner mit Arbeiten auf dem Grundstück beschäftigt waren. Die Täter erbeuteten Bargeld und Schmuck und entkamen unerkannt. Auch in Hollenstedt gab es zwei Stunden zuvor einen ähnlichen Fall. Hier betraten Unbekannte ein Haus in der Tostedter Straße durch die unverschlossene Haustür und erbeuteten Bargeld. In beiden Fällen sucht die Polizei nach möglichen Zeugen. Diese werden gebeten sich bei der Polizei Buchholz unter der Nummer 04181-2850 zu melden.

Winsen - SUV entwendet

Unbekannte Täter entwendeten am Dienstag zwischen 17 und 22 Uhr einen Hyundai Tucson. Das weiße Fahrzeug war auf einem Parkplatz in der Straße Uhlenbusch abgestellt. Zu diesem Zeitpunkt waren an dem PKW die Kennzeichen WL-SM 2866 angebracht. Hinweise bitte an die Polizei Winsen unter der Nummer 04171-7960.

