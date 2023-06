Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unfallflucht nach Überholvorgang/ Zeugen gesucht

Buchholz (Westerwald) (ots)

Am vergangenen Samstag, den 17.06.2023 gegen 19:00 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Straßenhaus eine Verkehrsunfallflucht im Bereich der Bundesstraße 8, Abfahrt Vierwinden, gemeldet. Hierbei soll durch einen unbekannten PKW, welcher die B8 von Uckerath kommend in Richtung Kircheib befuhr, eine Fahrzeugkolonne, trotz Gegenverkehr, überholt worden sein. Ein entgegenkommender PKW konnte eine Kollision nur noch durch ein Ausweichmanöver in die Straßenböschung verhindern. Der überholende PKW setzte seine Fahrt daraufhin ungehindert fort.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder dem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

