POL-PDNR: Führen eines Fahrzeuges ohne Fahrerlaubnis

Linz am Rhein (ots) - Durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Linz wurde die Veranstaltung "Mutter-Vater-Kind" eines Kindergartens in Linz am Rhein auf dem Spielplatz Roninger Hof besucht. Den Kindern wurde der Streifenwagen und die Ausrüstungsgegenstände gezeigt, was bei diesen sowie bei den Eltern auf sehr großes Interesse stieß. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz am Rhein Telefon: 02644-9430 ...

