Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruch in Wohnhaus

Nienstädt (ots)

(ma)

Zwischen 13.00 und 22.15 Uhr sind am Samstag Einbrecher in ein Nienstädter Wohnhaus mit einem Stallgebäude eingebrochen. Die Täter versuchten zunächst über eine Stalltür in das Gebäude "Am Schierbach" einzusteigen, was zunächst misslang.

Anschließend schlugen die Straftäter eine Fensterscheibe am Stallgebäude ein.

In dem Objekt wurden nach den ersten Feststellungen nahezu alle Schränke geöffnet und durchsucht.

Nach Angaben des Geschädigten sind bislang keine Gegenstände von erheblichem Wert gestohlen worden.

