Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Pedelec bei Diebstahl beschädigt; Neuenkirchen: Einbruch in Werkstatt; Soltau: Unter THC-Einfluss gefahren

Heidekreis (ots)

18.03.2024 / Pedelec bei Diebstahl beschädigt

Bad Fallingbostel: Am späten Montagnachmittag entwendete ein Unbekannter zunächst das Pedelec einer 61-jährigen Frau. Die war mit ihrem Mann nur einige Meter von dem unverschlossenen Fahrrad entfernt, um sich in der Düshorner Straße Fahrzeuge auf einem Verkaufsgelände anzuschauen. Der Mann der Geschädigten reagierte jedoch blitzschnell und nahm mit seinem Pedelec die Verfolgung des flüchtigen Täters auf, der schließlich von dem gestohlenen Gefährt absprang und fußläufig in die Straße "Am Badenhop" flüchtete. Das Pedelec der 61-jährigen wurde bei dem Vorfall leicht beschädigt. Zeugen zu diesem Vorfall, die insbesondere Angaben zum flüchtigen Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Fallingbostel unter 05162-97200 zu melden.

18.03.2024 / Einbruch in Werkstatt

Neuenkirchen: Unbekannte drangen in der Nacht von Sonntag auf Montag in eine als Werkstatt genutzte Scheune in Ilhorn ein. Aus dem Inneren wurden diverse Werkzeuge, drei Pedelecs und ein Trekkingrad entwendet. Durch die Tat entstand ein Gesamtschaden von etwa 12.000 Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

18.03.2024 / Unter THC-Einfluss gefahren

Soltau: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis kontrollierten am Montagnachmittag einen 45-jährigen Autofahrer. Hierbei stellte sich heraus, dass der Mann höchstwahrscheinlich unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Ein durchgeführter Urintest schlug auf THC an. Dem Soltauer wurde anschließend eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Zudem stellten die Beamten seinen Führerschein sicher.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell